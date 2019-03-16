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Поліція: через конфлікт біля фаст-фуду у Миколаєві сталася стрілянина, є постраждалий

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Поліція встановлює обставини стрілянини у центрі Миколаєва у черзі в ресторан швидкого харчування McDonald’s, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Миколаївській області.

Поліція: через конфлікт біля фаст-фуду у Миколаєві сталася стрілянина, є постраждалий

15 березня о 19:20 до Центрального відділу поліції надійшло повідомлення про те, що біля закладу громадського харчування по вул. Адмірала Макарова відбувається конфлікт між двома чоловіками, під час якого один з них застосував зброю.

“З’ясувалося, що сварка виникла між 38-річним водієм автомобілю Ford та 35-річним пасажиром автомобілю Dewoo Lanos на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. Один із миколаївців вистрелив в опонента, попередньо, з травматичної зброї, поранивши його в груди”, — вказано у повідомленні правоохоронців.

Поранений чоловік був госпіталізований, а інший учасник події доставлений до відділку поліції, де наразі дає свідчення.

“Зброю вилучено для направлення на експертне дослідження. Відомості про подію внесені до реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 КК України „Умисне легке тілесне ушкодження“, санкція статті передбачає накладення штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботами на строк до одного року”, — додали у поліції.

Як повідомляв УНН, у Донецькій області затриманий іноземець, який перебував у міжнародному розшуку.

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