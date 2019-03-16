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Полиция: из-за конфликта у фаст-фуда в Николаеве произошла перестрелка, есть пострадавший

Киев • УНН

 • 8611 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в центре Николаева в очереди в ресторан быстрого питания McDonald’s, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Николаевской области.

Полиция: из-за конфликта у фаст-фуда в Николаеве произошла перестрелка, есть пострадавший

15 марта в 19:20 в Центральный отдел полиции поступило сообщение о том, что у заведения общественного питания по ул. Адмирала Макарова происходит конфликт между двумя мужчинами, во время которого один из них применил оружие.

“Выяснилось, что ссора возникла между 38-летним водителем автомобиля Ford и 35-летним пассажиром автомобиля Dewoo Lanos на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Один из николаевцев выстрелил в оппонента, предварительно, из травматического оружия, ранив его в грудь”, — указано в сообщении правоохранителей.

Раненый мужчина был госпитализирован, а другой участник происшествия доставлен в отделение полиции, где сейчас дает показания.

“Оружие изъято для направления на экспертное исследование. Сведения о событии внесены в реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 УК Украины „Умышленное легкое телесное повреждение“, санкция статьи предусматривает наложение штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работами на срок до одного года”, — добавили в полиции.

Как сообщал УНН, в Донецкой области задержан иностранец, который находился в международном розыске.

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