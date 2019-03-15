У Донецькій області затриманий іноземець, який перебував у міжнародному розшуку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На Донеччині затриманий іноземець, який перебував у міжнародному розшуку за шахрайство в особливо великому розмірі, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України у Донецькій області.
“Громадянин Азербайджану у себе на батьківщині в складі групи осіб обманом заволодів значною сумою грошей, яка рівняється приблизно 10 тисячам доларів. Зловмисник з міжнародними зв’язками сховався від покарання в Україні, де перейшов на нелегальне становище. Співробітники управління карного розшуку поліції Донецької області за сприянням обласної прокуратури затримали мігранта у Краматорську під час спецоперації”, — вказано у повідомленні.
Оперативна інформація була отримана поліцейськими відділу розшуку злочинців і безвісно зниклих громадян та їх оперативно-довідкового обліку спільно з працівниками відділу нагляду за додержанням законів територіальними відділами поліції при провадженні оперативно-розшукової діяльності прокуратури Донецької області.
Встановлено, що іноземець на законних підставах проживав на Донеччині впродовж 15 років. В Україні мігрант числився законослухняним громадянином, а злочин поїхав вчиняти до себе на батьківщину.
Правоохоронці також повідомили, що: “В 2017 році чоловік разом з поплічником уклали угоду зі своїм співвітчизником, гарантувавши йому отримання відповідальної та почесної посади... У доларовому еквіваленті сума становила близько 10 тисяч. Однак втративши всі заощадження, обіцяного потерпілий так і не отримав... За фактом азербайджанськими правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження за шахрайство в особливо великому розмірі. Але в ході судового розгляду обвинувачений, якому загрожувало 7 років тюрми, зник... 49-річний підозрюваний потайки повернувся в Україну, де почав переховуватися. Постійно змінював житло, а його рідні в цілях конспірації носили інше прізвище”.
Зловмисника буде екстрадовано до країни походження.
Як повідомляв УНН, у Запоріжжі арештували кримінального авторитета на прізвисько “Григора”.