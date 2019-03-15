У Запоріжжі арештували кримінального авторитета на прізвисько "Григора"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави відомому в місті злочинцю. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Запорізької області.
У ході досудового розслідування встановлено, що, будучи неодноразово засудженим за вчинення злочинів, у тому числі й тяжких, підозрюваний продовжив свою злочинну діяльність та незаконно зберігав при собі вогнепальну зброю, яка була вилучена під час обшуку.
У ході обрання запобіжного заходу суд залишив його під вартою без права внесення застави.
За даними прокуратури, наразі триває досудове розслідування, готується обвинувальний акт для передачі до суду.
У прес-службі прокуратури області журналісту УНН підтвердили, що суд арештував неодноразово судимому кримінальному авторитету Юрію Григоренку на прізвисько "Григора".
Раніше його затримала поліція, а в його автомобілі виявили зброю та наркотики.