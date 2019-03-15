В Запорожье арестовали криминального авторитета по прозвищу "Григора"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Орджоникидзевский районный суд Запорожья избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога известному в городе преступнику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.
В ходе досудебного расследования установлено, что, будучи неоднократно осужденным за совершение преступлений, в том числе и тяжелых, подозреваемый продолжил свою преступную деятельность и незаконно хранил при себе огнестрельное оружие, которое было изъята во время обыска.
В ходе избрании меры пресечения суд оставил под стражей без права внесения залога.
По данным прокуратуры, в настоящее время продолжается досудебное расследование, готовится обвинительный акт для передачи в суд.
В пресс-службе прокуратуры области журналисту УНН подтвердили, что суд арестовал неоднократно судимого криминального авторитета Юрию Григоренко по прозвищу "Григора".
Ранее его задержала полиция, а в его автомобиле обнаружили оружие и наркотики.