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В Донецкой области задержан иностранец, который находился в международном розыске

Киев • УНН

 • 8061 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Донецкой области задержан иностранец, который находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины в Донецкой области.

В Донецкой области задержан иностранец, который находился в международном розыске

“Гражданин Азербайджана у себя на родине в составе группы лиц обманом завладел значительной суммой денег, которая равняется примерно 10 тысячам долларов. Злоумышленник с международными связями скрылся от наказания в Украине, где перешел на нелегальное положение. Сотрудники управления уголовного розыска полиции Донецкой области при содействии областной прокуратуры задержали мигранта в Краматорске во время спецоперации”, — указано в сообщении.

Оперативная информация была получена полицейскими отдела розыска преступников и без вести пропавших граждан и их оперативно-справочного учета совместно с работниками отдела надзора за соблюдением законов территориальными отделами полиции при осуществлении оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что иностранец на законных основаниях проживал в Донецкой области в течение 15 лет. В Украине мигрант числился законопослушным гражданином, а преступление поехал поступать к себе на родину.

Правоохранители также сообщили, что: “В 2017 году мужчина вместе с подельником заключили соглашение со своим соотечественником, гарантировав ему получение ответственной и почетной должности... В долларовом эквиваленте сумма составила около 10 тысяч. Однако потеряв все сбережения, обещанного пострадавший так и не получил... По факту азербайджанскими правоохранителями было открыто уголовное производство за мошенничество в особо крупном размере. Но в ходе судебного разбирательства обвиняемый, которому грозило 7 лет тюрьмы, исчез... 49-летний подозреваемый тайком вернулся в Украину, где начал скрываться. Постоянно менял жилье, а его родные в целях конспирации носили другую фамилию”.

Злоумышленник будет экстрадирован в страну происхождения.

Как сообщал УНН, в Запорожье арестовали криминального авторитета по прозвищу “Григора”.

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