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Поліція відкрила провадження через конфлікт ромів з ТЦК на Закарпатті, який виник після мобілізації двох чоловіків

Поліція відкрила провадження через конфлікт ромів з ТЦК на Закарпатті, який виник після мобілізації двох чоловіків

Київ • УНН

 • 24030 перегляди

Група ромів штурмувала ворота центру підтримки на Закарпатті під час конфлікту навколо мобілізації, в результаті чого співробітники зробили попереджувальні постріли в повітря. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Поліція Виноградова розслідує кримінальне провадження за фактом конфлікту з працівниками ТЦК та СП. Про це повідомила поліція Закарпатської області, пише УНН.

Деталі

Уточнюється, що ввечері 3 травня біля входу на територію Виноградівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки зібралася група людей, орієнтовно 10 осіб, які порушували публічний порядок та вчиняли хуліганські дії.

Співробітники поліції, які прибули на місце події, встановили, що таким чином представники поселення з села Онок висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів.

Коли учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота, співробітники ТЦК та СП здійснили попереджувальні постріли у повітря

- йдеться у повідомленні.

На місці події забезпечували публічний порядок кілька екіпажів поліції. Ніхто з присутніх внаслідок хуліганських дій не постраждав. Наразі конфлікт з даного приводу вичерпано.

Слідчі кваліфікували такі дії за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Тривають процесуальні заходи, діям кожного з учасників правоохоронці нададуть правову оцінку.

Винним у вчиненні хуліганства загрожує увʼязнення терміном до 7 років.

Нагадаємо

У місті Виноградів, Закарпатська область, група ромів з села Онок Берегівського району заблокувала виїзд з місцевого ТЦК після того, як їхнього односельця мобілізували.

Закон про мобілізацію: для деяких категорій громадян можуть змінитися правила перетину кордону - Демченко02.05.24, 17:23 • 54893 перегляди

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