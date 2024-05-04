Полиция открыла производство из-за конфликта ромов с ТЦК на Закарпатье, который возник после мобилизации двух мужчин

Полиция Виноградова расследует уголовное производство по факту конфликта с работниками ТЦК и СП. Об этом сообщила полиция Закарпатской области, пишет УНН.

Детали

Уточняется, что вечером 3 мая у входа на территорию Виноградовского территориального центра комплектования и социальной поддержки собралась группа людей, ориентировочно 10 человек, которые нарушали публичный порядок и совершали хулиганские действия.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что таким образом представители поселения из села Онок выражали недовольство из-за мобилизации двух их товарищей.

Когда участники конфликта пытались силой открыть входные ворота, сотрудники ТЦК и СП осуществили предупредительные выстрелы в воздух - говорится в сообщении.

На месте происшествия обеспечивали публичный порядок несколько экипажей полиции. Никто из присутствующих в результате хулиганских действий не пострадал. Сейчас конфликт по данному поводу исчерпан.

Следователи квалифицировали такие действия по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Продолжаются процессуальные мероприятия, действиям каждого из участников правоохранители дадут правовую оценку.

Виновным в совершении хулиганства грозит заключение сроком до 7 лет.

Напомним

В городе Виноградов, Закарпатская область, группа ромов из села Онок Береговского района заблокировала выезд из местного ТЦК после того, как их односельчанина мобилизовали.

Закон о мобилизации: для некоторых категорий граждан могут измениться правила пересечения границы - Демченко