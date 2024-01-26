Поліція Бельгії знайшла понад 50 пакетів кокаїну в офісі міністерки освіти Валлонії
Київ • УНН
Бельгійська поліція знайшла понад 50 мішків кокаїну в офісі міністра освіти Валлонії Кароліни Дезір. Одного співробітника заарештували, ще вісьмох підозрюють у незаконному обігу та зберіганні наркотиків.
Бельгійська поліція під час обшуку, проведеного в грудні в офісі Кароліни Дезір, міністерки освіти франкомовного південного регіону Валлонія, знайшла понад 50 пакетів кокаїну. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
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У п'ятницю прокуратура Брюсселя підтвердила, що наркотики були виявлені в кабінеті міністерки. Один зі співробітників офісу був заарештований і звинувачений у продажу та зберіганні наркотиків.
Вісьмом іншим підозрюваним висунули звинувачення у збуті та зберіганні наркотиків.
Дезір підтвердила, що 13 грудня дізналася про те, що її помічник був заарештований за звинуваченням у незаконному обігу наркотиків.
Вона сказала, що звільнила співробітника "за зловживання довірою", після чого в його кабінеті провели обшук у пошуках "кримінальних предметів", знайшовши "50 пакетиків з білим порошком".
За інформацією місцевої преси, поліція також знайшла 10 тисяч євро готівкою в будинку заарештованого співробітника.
Прокуратура Брюсселя заявила, що розслідування все ще триває.
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