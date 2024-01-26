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Поліція Бельгії знайшла понад 50 пакетів кокаїну в офісі міністерки освіти Валлонії

Поліція Бельгії знайшла понад 50 пакетів кокаїну в офісі міністерки освіти Валлонії

Київ • УНН

 • 22070 перегляди

Бельгійська поліція знайшла понад 50 мішків кокаїну в офісі міністра освіти Валлонії Кароліни Дезір. Одного співробітника заарештували, ще вісьмох підозрюють у незаконному обігу та зберіганні наркотиків.

Бельгійська поліція під час обшуку, проведеного в грудні в офісі Кароліни Дезір, міністерки освіти франкомовного південного регіону Валлонія, знайшла понад 50 пакетів кокаїну. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

У п'ятницю прокуратура Брюсселя підтвердила, що наркотики були виявлені в кабінеті міністерки. Один зі співробітників офісу був заарештований і звинувачений у продажу та зберіганні наркотиків.

Вісьмом іншим підозрюваним висунули звинувачення у збуті та зберіганні наркотиків.

Дезір підтвердила, що 13 грудня дізналася про те, що її помічник був заарештований за звинуваченням у незаконному обігу наркотиків.

Вона сказала, що звільнила співробітника "за зловживання довірою", після чого в його кабінеті провели обшук у пошуках "кримінальних предметів", знайшовши "50 пакетиків з білим порошком".

За інформацією місцевої преси, поліція також знайшла 10 тисяч євро готівкою в будинку заарештованого співробітника.

Прокуратура Брюсселя заявила, що розслідування все ще триває.

Нагадаємо

Бельгійська митниця вилучила рекордні 116 тонн кокаїну в порту Антверпена у 2023 році. Це збігається зі стрімким зростанням попиту на кокаїн у ЄС і використанням Антверпена як основного пункту входу для латиноамериканських кокаїнових картелів.

У Болівії вилучили рекордну партію кокаїну - майже 9 тонн07.01.24, 08:30 • 33478 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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