Полиция Бельгии нашла более 50 пакетов кокаина в офисе министра образования Валлонии

Бельгийская полиция во время обыска, проведенного в декабре в офисе Каролины Дезир, министра образования франкоязычного южного региона Валлония, нашла более 50 пакетов кокаина. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В пятницу прокуратура Брюсселя подтвердила, что наркотики были обнаружены в кабинете министра. Один из сотрудников офиса был арестован и обвинен в продаже и хранении наркотиков.

Восьмерым другим подозреваемым предъявили обвинения в сбыте и хранении наркотиков.

Дезир подтвердила, что 13 декабря узнала о том, что ее помощник был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Она сказала, что уволила сотрудника "за злоупотребление доверием", после чего в его кабинете провели обыск в поисках "криминальных предметов", найдя "50 пакетиков с белым порошком".

По информации местной прессы, полиция также нашла 10 тысяч евро наличными в доме арестованного сотрудника.

Прокуратура Брюсселя заявила, что расследование все еще продолжается.

Напомним

Бельгийская таможня изъяла рекордные 116 тонн кокаина в порту Антверпена в 2023 году. Это совпадает со стремительным ростом спроса на кокаин в ЕС и использованием Антверпена как основного пункта входа для латиноамериканских кокаиновых картелей.

В Боливии изъяли рекордную партию кокаина – почти 9 тонн