Поліцейського затримали за 500 дол. хабара у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Слідчого Святошинського Управління поліції затримали у Києві під час одержання 500 доларів хабара. Про це УНН повідомили в прес-службі військової прокуратури Центрального регіону.
Лейтенант поліції вимагав та отримав хабар за не притягнення до кримінальної відповідальності двох осіб за крадіжку майна в одному зі столичних супермаркетів.
Спочатку поліцейський отримав від них 100 доларів та під час отримання решти обумовленої суми, корупціонера в погонах затримали правоохоронці.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) КК України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з відстороненням від посади, а також накладення арешту на вилучені в ході обшуку майна та речей.