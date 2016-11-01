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Поліцейського затримали за 500 дол. хабара у Києві

Поліцейського затримали за 500 дол. хабара у Києві

Київ • УНН

 • 13128 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Слідчого Святошинського Управління поліції затримали у Києві під час одержання 500 доларів хабара. Про це УНН повідомили в прес-службі військової прокуратури Центрального регіону.

Лейтенант поліції вимагав та отримав хабар за не притягнення до кримінальної відповідальності двох осіб за крадіжку майна в одному зі столичних супермаркетів.

Спочатку поліцейський отримав від них 100 доларів та під час отримання решти обумовленої суми, корупціонера в погонах затримали правоохоронці.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) КК України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з відстороненням від посади, а також накладення арешту на вилучені в ході обшуку майна та речей.

Українські Національні Новини

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