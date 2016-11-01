Полицейского задержали за 500 долл. взятки в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Следователя Святошинского Управления полиции задержали в Киеве во время получения 500 долларов взятки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.
Лейтенант полиции требовал и получил взятку за непривлечение к уголовной ответственности двух человек за кражу имущества в одном из столичных супермаркетов.
Сначала полицейский получил от них 100 долларов и при получении остальных оговоренной суммы, коррупционера в погонах задержали правоохранители.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) УК Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей с отстранением от должности, а также наложение ареста на изъятые в ходе обыска имущество и вещи.