Поліцейського-хабарника затримали на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Поліцейського-хабарника, який заробляв на п'яних за кермом, затримали на Харківщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
За словами начальника управління прокуратури області Івана Тарасова, 35-річного поліцейського затримали "на гарячому" під час отримання 6 тис. грн. неправомірної вигоди.
За ці гроші правоохоронець обіцяв не притягувати до відповідальності автомобіліста, який нібито порушив правила дорожнього руху - їздив за кермом у нетверезому стані.
Досудове розслідування проводиться за ч.3 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Наразі поліцейського затримано у порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.
Правоохоронцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Слідчі дії тривають.