Полицейского-взяточника задержали в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Полицейского-взяточника, который зарабатывал на пьяных за рулем, задержали в Харьковской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По словам начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, 35-летнего полицейского задержали "на горячем" во время получения 6 тыс. грн. неправомерной выгоды.
За эти деньги милиционер обещал не привлекать к ответственности автомобилиста, который якобы нарушил правила дорожного движения - ездил за рулем в нетрезвом состоянии.
Досудебное расследование проводится по ч.3 ст.368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Сейчас полицейского задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.
Милиционеру грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Следственные действия продолжаются.