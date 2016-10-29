Поліцейський загинув, трьох поранено внаслідок вибуху в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Поліцейський офіцер загинув, ще троє співробітників правоохоронних органів отримали поранення під час вибуху, скоєному смертником в суботу в місті Кандагар - адміністративному центрі однойменної провінції на півдні Афганістану. Про це повідомила провінційна адміністрація, передає УНН з посиланням на Xinhua.
У заяві йдеться, що "один терорист підірвав замінований автомобіль у поліцейській автомашини приблизно о 10:30 за місцевим часом". Як зазначається, "у результаті вибуху загинув офіцер поліції, ще троє були поранені".
Нападник також загинув під час вибуху, що прогримів в районі Тірі Хада міста Кандагар, розташованого в 450 км на південь від столиці країни Кабула.
Сили безпеки оточили місце події. Поранені госпіталізовані.
Відразу ніхто не взяв на себе відповідальність за нинішній інцидент. Однак рух "Талібан" як правило оголошує про свою відповідальність за подібні напади.