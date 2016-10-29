Один полицейский погиб, трое ранены в результате взрыва в Афганистане

В заявлении говорится, что "один террорист подорвал заминированный автомобиль возле полицейской автомашины примерно в 10:30 по местному времени". Как отмечается, "в результате взрыва погиб офицер полиции, еще трое были ранены".

Нападающий также погиб во время взрыва, взрыв произошел в районе Тири Хада города Кандагар, расположенного в 450 км к югу от столицы страны Кабула.

Силы безопасности оцепили место происшествия. Раненые госпитализированы.

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент. Однако движение "Талибан" как правило объявляет о своей ответственности за подобные нападения.