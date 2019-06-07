Політ F-35A показали з кабіни
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Пілот ВПС США Ендрю Олсон зняв панорамне відео маневрів з кабіни свого винищувача п'ятого покоління F-35A Lightning II. Про це повідомляє УНН з посиланням на US Air Force F-35A Lightning II Demonstration Team.
Lockheed Martin F-35 Lightning II ( "Локхід-Мартін" F-35 "Блискавка II") - сімейство малопомітних багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління, розроблене американською фірмою Локхід-Мартін (Lockheed Martin) в трьох варіантах. F-35A наземний винищувач (CTOL) для ВВС.
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На розробку літака на квітень 2011 року було витрачено понад 56 млрд доларів. Згідно із заявою президента США Дональда Трампа, повна вартість проекту склала 400 мільярдів доларів, вартість однієї машини в середньому перевищила 150 мільйонів доларів, без озброєння і обслуговування.
Як повідомляв УНН, в ООС тренувалися знищувати повітряні цілі .