В ООС тренировались уничтожать воздушные цели
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Подразделения противовоздушной обороны из состава Объединенных сил совершенствуют профессиональное мастерство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
С целью повышения эффективности системы противовоздушной обороны и совершенствование практических навыков боевых расчетов и расчетов при отработке воздушных целей Объединенные силы ежедневно наращивают свою боеготовность.
В ходе занятий и тренировок расчеты на практике отрабатывают несения боевого дежурства, уничтожения воздушных целей, отражения удара воздушного противника, прикрытия подразделения при переходе в наступление и другие задачи. Для приближения условий учений к боевым в качестве противника выступают наша военная авиация.
Как показывает практика, украинские военные всегда демонстрируют высокую готовность удерживать контроль над воздушным пространством и прикрывать действия нашей пехоты от вражеских ударов с воздуха.
Как сообщал УНН, в Донбассе украинские военные провели нестандартные обучение на танках .