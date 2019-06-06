В ООС тренувалися знищувати повітряні цілі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Підрозділи протиповітряної оборони зі складу Об'єднаних сил вдосконалюють професійну майстерність. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службі штабу ООС.
З метою підвищення ефективності системи протиповітряної оборони і вдосконалення практичних навичок бойових обслуг та розрахунків під час відпрацювання повітряних цілей Об'єднані сили щодня нарощують свою боєготовність.
В ході занять та тренувань розрахунки на практиці відпрацювують несення бойового чергування, знищення повітряних цілей, відбиття удару повітряного противника, прикриття підрозділу під час переходу в наступ та інші завдання. Задля наближення умов навчань до бойових в якості противника виступають наша військова авіація.
Як показує практика, українські військові завжди демонструють високу готовність утримувати контроль над повітряним простором та прикривати дії нашої піхоти від ворожих ударів з повітря.
Як повідомляв УНН, на Донбасі українські військові провели нестандартні навчання на танках.