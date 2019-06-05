На Донбасі українські військові провели нестандартні навчання на танках
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. На полігонах в районі проведення операції Об’єднаних сил тривають тренування танкових екіпажів, які знаходяться в районах відведення. Про це ООС повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
За розпорядженням командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Олександра Сирського, усі практичні заходи проводяться з урахуванням поточної обстановки та висновків з аналізу щодо подальшого розвитку ситуації на Донбасі.
Цього разу для тактико-спеціальних навчань із танковим підрозділом було застосовано нестандартний підхід, який полягав у тому, що підлеглі лише в загальних рисах знали, що їх очікує попереду.
Командирам та екіпажам довелось постійно вести розвідку, з ходу приймати рішення та реагувати на постійну зміну обстановки.
Командувач об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський, який на місці перевірив дії танкового резерву, переконався у професійних навиках підлеглих та їх навиках діяти однією командою під час складних моментів бою чи внаслідок виникнення позаштатних ситуацій.
Як повідомляв УНН, 4 червня бойовики здійснили 16 обстрілів позицій українських військових.