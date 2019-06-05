ООС: бойовики здійснили 16 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) 11 разів обстріляли українських військових: “двічі поблизу міста Авдіївка — з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі в районі населеного пункту Опитне — з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем; поблизу населеного пункту Новоселівка Друга — з протитанкових ракетних комплексів; двічі в районі населеного пункту Талаківка — з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі поблизу населених пунктів Чермалик і Павлопіль — з автоматичних станкових гранатометів; поблизу населеного пункту Піски — з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї; в районі села Водяне — зі стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ позиції наших захисників були обстріляні п’ять разів: поблизу населеного пункту Кримське — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Новолуганське — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі поблизу населеного пункту Золоте-4 — з автоматичної стрілецької та снайперської зброї; в районі населеного пункту Станиця Луганська — зі стрілецької зброї”.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули, троє українських військових отримали поранення. За даними розвідки, 4 червня одного бойовика було знищено, ще одного — поранено.

“В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Схід“ ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту Талаківка — з ручних протитанкових гранатометів; в районі села Водяне — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування „Північ“ противник з автоматичної стрілецької та снайперської зброї двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Золоте-1. Внаслідок обстрілів загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил”, — додали у прес-центрі ООС.