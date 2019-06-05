ООС: боевики совершили 16 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) 11 раз обстреляли украинских военных: “дважды вблизи города Авдеевка — из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды в районе населенного пункта Опытное — из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем; вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая — из противотанковых ракетных комплексов; дважды в районе населенного пункта Талаковка — из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи населенных пунктов Чермалык и Павлополь — с автоматических станковых гранатометов; вблизи населенного пункта Пески — с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе села Водяное — из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ позиции наших защитников были обстреляны пять раз: вблизи населенного пункта Крымское — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Новолуганское — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи населенного пункта Золотое-4 — с автоматического стрелкового и снайперского оружия; в районе населенного пункта Станица Луганская — из стрелкового оружия”.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, трое украинских военных получили ранения. По данным разведки, 4 июня один боевик был уничтожен, еще один — ранен.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ враг совершил два обстрелы позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Талаковка — из ручных противотанковых гранатометов; в районе села Водяное — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки „Север“ противник с автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-1. Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил”, — добавили в пресс-центре ООС.