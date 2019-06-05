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Трамп заявил, что верит Путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 0 просмотра

Трамп заявил, что верит Путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108836 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136165 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143973 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Актуальное
ООС: боевики совершили 16 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики совершили 16 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

 • 11112 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. 4 июня боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) 11 раз обстреляли украинских военных: “дважды вблизи города Авдеевка — из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды в районе населенного пункта Опытное — из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем; вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая — из противотанковых ракетных комплексов; дважды в районе населенного пункта Талаковка — из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды вблизи населенных пунктов Чермалык и Павлополь — с автоматических станковых гранатометов; вблизи населенного пункта Пески — с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе села Водяное — из стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ позиции наших защитников были обстреляны пять раз: вблизи населенного пункта Крымское — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Новолуганское — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи населенного пункта Золотое-4 — с автоматического стрелкового и снайперского оружия; в районе населенного пункта Станица Луганская — из стрелкового оружия”.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, трое украинских военных получили ранения. По данным разведки, 4 июня один боевик был уничтожен, еще один — ранен.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ враг совершил два обстрелы позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Талаковка — из ручных противотанковых гранатометов; в районе села Водяное — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактического группировки „Север“ противник с автоматического стрелкового и снайперского оружия дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Золотое-1. Вследствие обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил”, — добавили в пресс-центре ООС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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