На Донбассе украинские военные провели нестандартные учения на танках
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. На полигонах в районе проведения операции Объединенных сил продолжаются тренировки танковых экипажей, находящихся в районах отвода. Об этом ООС сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
По распоряжению командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского, все практические мероприятия проводятся с учетом текущей обстановки и выводов из анализа относительно дальнейшего развития ситуации на Донбассе.
На этот раз для тактико-специальных учений с танковым подразделением было применено нестандартный подход, который заключался в том, что подчиненные лишь в общих чертах знали, что их ожидает впереди.
Командирам и экипажам пришлось постоянно вести разведку, с ходу принимать решения и реагировать на постоянную смену обстановки.
Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский, который на месте проверил действия танкового резерва, убедился в профессиональных навыках подчиненных и их навыках действовать одной командой во время сложных моментов боя или в результате возникновения внештатных ситуаций.
Как сообщал УНН, 4 июня боевики совершили 16 обстрелов позиций украинских военных.