Полет F-35A показали из кабины

Lockheed Martin F-35 Lightning II ("Локхид-Мартин" F-35 "Молния II") — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Локхид-Мартин (Lockheed Martin) в трёх вариантах. F-35A наземный истребитель (CTOL) для ВВС.



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На разработку самолёта на апрель 2011 года было затрачено свыше 56 млрд долларов. Согласно заявлению президента США Дональда Трампа, полная стоимость проекта составила 400 миллиардов долларов, стоимость одной машины в среднем превысила 150 миллионов долларов, без вооружения и обслуживания.



Как сообщал УНН, в ООС тренировались уничтожать воздушные цели.