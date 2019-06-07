Полет F-35A показали из кабины

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 2088 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 27010 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 48611 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113382 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108943 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136222 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144006 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129985 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130063 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131265 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Актуальное
Полет F-35A показали из кабины

Полет F-35A показали из кабины

Киев  •  УНН

 • 43280 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Пилот ВВС США Эндрю Олсон снял панорамное видео маневров из кабины своего истребителя пятого поколения F-35A Lightning II. Об этом сообщает УНН со ссылкой на  U.S. Air Force F-35A Lightning II Demonstration Team.

Lockheed Martin F-35 Lightning II ("Локхид-Мартин" F-35 "Молния II") — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Локхид-Мартин (Lockheed Martin) в трёх вариантах. F-35A наземный истребитель (CTOL) для ВВС. 

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На разработку самолёта на апрель 2011 года было затрачено свыше 56 млрд долларов. Согласно заявлению президента США Дональда Трампа, полная стоимость проекта составила 400 миллиардов долларов, стоимость одной машины в среднем превысила 150 миллионов долларов, без вооружения и обслуживания. 

Как сообщал УНН, в ООС тренировались уничтожать воздушные цели

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