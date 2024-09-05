Покупки клієнтів у донати: як працює соціальна відповідальність сьогодні

Всеукраїнська мережа мультимаркетів "Аврора" перерахувала 3 000 000 грн на навчання командирів і сержантів військовому управлінню та плануванню у школі "Боривітер". Це вдалося зробити завдяки покупцям "Аврора", які своїми щоденними покупками допомагають підтримувати важливі соціальні проєкти.

"Наша місія – покращувати повсякденне життя людей, роблячи товари для дому та душі доступнішими для кожного. Однак ми завжди пам'ятаємо, що за ці щасливі моменти та можливість створювати їх, завдячуємо Силам оборони України. У серпні ми висловили свою вдячність, підтримавши Військову школу "Боривітер", яка безплатно навчає наших захисників. Особлива подяка нашим покупцям - саме завдяки їхній підтримці ми можемо робити ці важливі донати", - розповідає керівниця відділу корпоративно-соціальної відповідальності мережі мультимаркетів Аврора Альона Жигура.

"Аврора" – це великий і відповідальний бізнес, який розуміє важливість стратегії та планування. Тому кошти будуть спрямовані на навчання тих, які керують:

- полком від 900 до 1500 осіб;

- батальйоном від 400 до 800 осіб;

- ротою від 80 до 200 осіб;

- взводом від 15 до 45 осіб.

"З початку повномасштабного вторгнення і дотепер ми навчаємо виключно військовослужбовців і виключно безплатно, тому підтримка свідомого бізнесу для ефективної та безупинної роботи навчальних напрямів дуже цінна для нас. Я гадаю, це саме та синергія, яка наближає нашу Перемогу!" - розповідає Тетяна Остра, співзасновниця школи.

ГО "Військова школа "Боривітер" була створена у відповідь на повномасштабне вторгнення з метою посилення Сил оборони. За весь період роботи школа навчила понад 24 000 курсантів. "Боривітер" надає інтенсивну підготовку військовослужбовцям за 8 напрямами: БпЛА літакового та мультироторного типу, FPV-дрони, військовий зв’язок, військове управління, топографія, психологічна підготовка, вивчення та впровадження досвіду тощо.