Покупки клиентов в донаты: как работает социальная ответственность сегодня

Всеукраинская сеть мультимаркетов "Аврора" перечислила 3 000 000 грн на обучение командиров и сержантов военному управлению и планированию в школе "Боривитер". Это удалось сделать благодаря покупателям "Аврора", которые своими ежедневными покупками помогают поддерживать важные социальные проекты.

"Наша миссия - улучшать повседневную жизнь людей, делая товары для дома и души доступными для каждого. Однако мы всегда помним, что за эти счастливые моменты и возможность создавать их, обязаны Силам обороны Украины. В августе мы выразили свою благодарность, поддержав Военную школу "Боривитер", которая бесплатно обучает наших защитников. Особая благодарность нашим покупателям - именно благодаря их поддержке мы можем делать эти важные донаты", - рассказывает руководитель отдела корпоративно-социальной ответственности сети мультимаркетов Аврора Алена Жигура.

"Аврора" - это большой и ответственный бизнес, который понимает важность стратегии и планирования. Поэтому средства будут направлены на обучение тех, кто управляет:

- полком от 900 до 1500 человек;

- батальоном от 400 до 800 человек;

- ротой от 80 до 200 человек;

- взводом от 15 до 45 человек.

"С начала полномасштабного вторжения и до сих пор мы обучаем исключительно военнослужащих и исключительно бесплатно, поэтому поддержка сознательного бизнеса для эффективной и непрерывной работы учебных направлений очень ценна для нас. Я думаю, это именно та синергия, которая приближает нашу Победу!" - рассказывает Татьяна Остра, соучредитель школы.

ОО "Военная школа "Боривитер" была создана в ответ на полномасштабное вторжение с целью усиления Сил обороны. За весь период работы школа обучила более 24 000 курсантов. "Боривитер" предоставляет интенсивную подготовку военнослужащим по 8 направлениям: БпЛА самолетного и мультироторного типа, FPV-дроны, военная связь, военное управление, топография, психологическая подготовка, изучение и внедрение опыта и тому подобное.