Покрова-2019: крах гендерних стереотипів і початок нових традицій в армії

З 2014 року День захисника України відзначається 14 жовтня в день святкування релігійного свята Покрови Пресвятої Богородиці, який споконвіку був символом українського козацтва, а також днем УПА. Чотири роки було вирішено перенести дату з 23 лютого на 14 жовтня. А 12 жовтня цього року Президент підписав Закон про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби в Збройних силах України та інших військових формуваннях. І це не єдина зміна в ЗСУ за 2018 рік: "Слава Україні" стало офіційним привітанням, а в березні був підписаний закон "Про національну безпеку", згідно з яким в 2019 році контроль за Збройними Силами здійснюватиме цивільний міністр оборони. Цим самим цивільним міністром може бути призначений Степан Полторак, який 13 жовтня пішов у відставку з поста голови оборонного відомства.

Усезагальне свято

День, коли відзначається день Покрови Пресвятої Богородиці, традиційно є символом українського козацького руху а також Днем Української повстанської армії, - УПА, яка, як вважається, була утворена в 1942 році в цей день. Вперше дата відзначалася в Україні як державне свято в 2015 році після того, як роком раніше Петро Порошенко підписав відповідний Закон "з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві і в підтримку ініціативи громадськості", - як повідомлялося на офіційному сайті Адміністрації Президента.

Згідно з соціологічним дослідженням, "62% опитаних підтримують ідею встановлення державного свята Дня захисника України 14 жовтня (25% - не підтримують). При цьому половина (51%) висловлюються проти скасування святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого (у 2017 році таких було трохи більше - 56%)".

До цього ще з радянських часів свято відзначалося 23 лютого і неформально вважалося "чоловічим" днем, але новітня історія України спростовує всі гендерні стереотипи, зокрема і в українській армії - 12 жовтня Президентом був підписаний Закон, прийнятий ВР 6 вересня, згідно з яким жінкам-військовослужбовцям гарантуються рівні права проходження служби в ЗСУ і воєнізованих формуваннях.

"День захисника України, який ми будемо святкувати завтра, перестав бути святом виключно чоловіків. Сьогодні 55 тис. дівчат служать в лавах ЗСУ", - сказав Порошенко.

До прийняття цього закону діяли деякі обмеження несення служби для жінок. Головна проблема полягала в тому, що для жінок, що проходили службу, передбачався віковий поріг в 40 років, на відміну від чоловіків, які могли залишатися на службі довше. Також ці обмеження були зняті і для жінок-офіцерів. Тепер же українки, які служать в ЗСУ, матимуть можливість бути на службі до досягнення граничного віку перебування військовослужбовців офіцерського складу без розмежування за гендерною ознакою. Таким чином, у жінок з'явилася реальна можливість дослужити до вищих звань. Варто відзначити, що раніше в 2016 році Міністерство оборони також розширило перелік спеціальностей для жінок в армії.

"Слава Україні! - Героям слава!"

Ще одне рішення, яке викликало сплеск коментарів як в Україні, так і за межами - це прийняття Закону, згідно з яким внесено зміни до статуту ЗСУ та доповнено Закон "Про національну поліцію", у зв'язку з чим радянське звернення "Здрастуйте, товариші!" І "здоров'я бажаємо!" замінені на "Слава Україні! - Героям слава!".

Крім того, вводиться і звернення "пан" одночасно з варіантом "товариш". Як вважають автори законопроекту, ці зміни повинні сприяти підняттю престижу військової служби, а також початку нових традицій.

Верховна Рада затвердила ці зміни 4 жовтня.

Цивільний міністр

13 жовтня Петро Порошенко прийняв рапорт про звільнення міністра оборони України Степана Полторака у зв'язку з його залишенням військової служби. Однак, як уточнив Порошенко, він вирішив, що Полторак продовжить очолювати міністерство оборони як цивільний міністр з 1 січня 2019 року, як передбачено Законом України "Про національну безпеку".

"Я прийняв рішення, щоб він продовжив керівництво оборонним відомством вже в статусі цивільного міністра", - сказав Порошенко, додавши, що Полторак очолював Міноборони, а до цього Національну гвардію у тяжкий для країни час.

Ці зміни будуть впроваджені, згідно з прийнятим 21 червня Законом України "Про національну безпеку України", в якому визначаються основні повноваження основних державних органів у сфері оборони і національної безпеки. Але в частині цивільного міністра оборони - вже з початку 2019 року. Незважаючи на те, що Порошенко визначився з кандидатурою, відповідно до Закону, її повинна буде затвердити Верховна Рада України.