Покрова-2019: крушение гендерных стереотипов и начало новых традиций в армии

С 2014 года День защитника Украины отмечается 14 октября в день празднования религиозного праздника Покровы Пресвятой Богородицы, который испокон веков был символом украинского казачества, а также днем УПА. Четыре года было решено перенести дату с 23 февраля на 14 октября. А 12 октября этого года Президент подписал Закон об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин во время прохождения военной службы в Вооружённых силах Украины и других военных формированиях. И это не единственное изменение в ВСУ за 2018 год: “Слава Украине” стало официальным приветствием, а в марте был подписан закон “О национальной безопасности”, согласно которому в 2019 году контроль за Вооружёнными Силами будет осуществлять гражданский министр обороны. Этим самым гражданским министром может быть назначен Степан Полторак, который 13 октября ушел в отставку с поста главы оборонного ведомства.

Всеобщий праздник

День, когда отмечается день Покровы Пресвятой Богородицы, традиционно является символом украинского козаческого движения а также Днем Украинской повстанческой армии, — УПА, которая, как считается, была образована в 1942 году в этот день. Впервые дата отмечалась в Украине в статусе государственного праздника в 2015 году после того, как годом ранее Петр Порошенко подписал соответствующий Закон “с целью чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку инициативы общественности”, — как сообщалось на официальном сайте Администрации Президента.

Согласно социологическому исследованию, “62% опрошенных поддерживают идею установления государственного праздника Дня защитника Украину 14 октября (25% — не поддерживают). При этом половина (51%) высказываются против отмены празднования Дня защитника Отечества 23 февраля (в 2017 году таких было несколько больше — 56%)”.

До этого, еще с советских времен праздник отмечался 23 февраля и неформально считался “мужским” днем, но новейшая история Украины опровергает все гендерные стереотипы, сложившиеся, в том числе, и в украинской армии — 12 октября Президентом был подписан Закон, принятый ВР 6 сентября, согласно которому женщинам-военнослужащим гарантируются равные права прохождения службы в ВСУ и военизированных формированиях.

“День защитника Украины, который мы будем праздновать завтра, перестал быть праздником исключительно мужчин. Сегодня 55 тыс. девушек служат в рядах ВСУ”, — сказал Порошенко.

До принятия этого закона действовали некоторые ограничения несения службы для женщин. Главная проблема состояла в том, что для женщин, проходивших службу, предусматривался возрастной порог в 40 лет, в отличие от мужчин, которые могли оставаться на службе дольше. Также эти ограничения были сняты и для женщин-офицеров. Теперь же украинки, которые служат в ВСУ, будут иметь возможность находится на службе до достижения предельного возраста пребывания военнослужащих офицерского состава без разграничения по гендерному признаку. Таким образом, у женщин появилась реальная возможность дослужиться до более высоких званий. Стоит отметить, что ранее в 2016 году Министерство обороны также расширило перечень специальностей для женщин в армии.

“Слава Украине! — Героям слава!”

Еще одно решение, вызвавшее всплеск комментариев как в Украине, так и за пределами — это принятие Закона, согласно которому внесены изменения в устав ВСУ и дополнен Закон “О национальной полиции”, в связи с чем советские обращения “Здравствуйте, товарищи!” и “Здравия желаем!” заменены на “Слава Украине! — Героям слава!”.

Кроме того, вводится и обращение “пан” одновременно с вариантом “товарищ”. Как считают авторы законопроекта, эти изменения должны способствовать поднятию престижа воинской службы, а также начала новых традиций.

Верховная Рада утвердила эти изменения 4 октября.

Гражданский министр

13 октября Петр Порошенко принял рапорт об увольнении министра обороны Украины Степана Полторака в связи с его уходом с военной службы. Однако, как уточнил Порошенко, он решил, что Полторак продолжит возглавлять министерство обороны в качестве гражданского министра с 1 января 2019 года, как предусмотрено Законом Украины “О национальной безопасности”.

“Я принял решение, чтобы он продолжил руководство оборонным ведомством уже в статусе гражданского министра”, — сказал Порошенко, добавив, что Полторак возглавлял Минобороны, а до этого Национальную гвардию в тяжелое для страны время.

Эти изменения будут внедрены, согласно принятому 21 июня Закону Украины “О национальной безопасности Украины”, в котором определяются основные полномочия основных государственных органов в сфере обороны и национальной безопасности. Но в части гражданского министра обороны — уже с начала 2019 года. Несмотря на то, что Порошенко определился с кандидатурой, согласно Закону, ее должна будет утвердить Верховная Рада Украины.