Степан Полторак уволился с военной службы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 59888 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116200 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124196 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 163831 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151376 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139763 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130039 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 177732 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118266 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141780 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Степан Полторак уволился с военной службы

Степан Полторак уволился с военной службы

Киев  •  УНН

 • 26542 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Генерал армии Украины Степан Полторак подал соответствующий рапорт, а я его принял - об увольнении с военной службы. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

Порошенко отметил, что министр обороны, генерал армии Украины Степан Полторак оставляет военную службу.

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Президент напомнил, что в соответствии с требованиями Закона Украины "О национальной безопасности Украины" уже с 1 января следующего года должность министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо".

"Генерал армии Украины Степан Полторак подал соответствующий рапорт, а я его принял - об увольнении с военной службы. Но ценя значительный вклад Степана Полторак в возрождение ВСУ, предложил ему продолжить руководство оборонным ведомством уже в качестве гражданского министра", - сообщил Порошенко.

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