Степан Полторак уволился с военной службы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Генерал армии Украины Степан Полторак подал соответствующий рапорт, а я его принял - об увольнении с военной службы. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
Порошенко отметил, что министр обороны, генерал армии Украины Степан Полторак оставляет военную службу.
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Президент напомнил, что в соответствии с требованиями Закона Украины "О национальной безопасности Украины" уже с 1 января следующего года должность министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо".
"Генерал армии Украины Степан Полторак подал соответствующий рапорт, а я его принял - об увольнении с военной службы. Но ценя значительный вклад Степана Полторак в возрождение ВСУ, предложил ему продолжить руководство оборонным ведомством уже в качестве гражданского министра", - сообщил Порошенко.