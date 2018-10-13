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Степан Полторак звільнився із військової служби

Степан Полторак звільнився із військової служби

Київ • УНН

 • 26545 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Генерал армії України Степан Полторак подав відповідний рапорт, а я його прийняв - про звільнення із військової служби. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

Порошенко зазначив, що міністр оборони, генерал армії України Степан Полторак залишає військову службу.

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Президент нагадав, що відповідно до вимог Закону України “Про національну безпеку України” вже з 1 січня наступного року посаду міністра оборони України має посідати цивільна особа".

"Генерал армії України Степан Полторак подав відповідний рапорт, а я його прийняв - про звільнення із військової служби. Але цінуючи значний внесок Степана Полторака у відродження ЗСУ, запропонував йому продовжити керівництво оборонним відомством вже у якості цивільного міністра", - повідомив Порошенко.

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