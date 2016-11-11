Поки Д.Трамп формуватиме нову адміністрацію, РФ може посилити свою присутність в Україні - О.Сироїд
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Поки у США будуть формувати нову адміністрацію, Росія може скористатись моментом і посилити свою присутність в Україні. Таку думку в ефірі програми “Право на владу” висловила заступник голови ВР Оксана Сироїд, повідомляє УНН.
На її думку, наразі Україні варто розраховувати на реальність та на власні сили.
“Враховуючи, що я впродовж останнього року двічі була у Вашингтоні і намагалась зрозуміти ту політику, яка є стосовно України у різних таборах — і у таборі демократів, і у таборі республіканців, я можу сказати, що це, напевно, не так однозначно як то може видаватись з екранів українських телевізорів,” — сказала вона.
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О.Сироїд також зазначила, що Україна повинна поважати вибір американського народу, а після формування нової адміністрації, донести вигідну для себе позицію.
“Україні твкож потрібно думати над тим як за той час поки буде формуватись нова адміністрація, нічого не сталось у нас в тилу, бо РФ буде користуватись політичним міжсезонням і намагатись посилити свою присутність і свій вплив в Україні... потрібно думати як захистити себе з середини,” — сказала вона.