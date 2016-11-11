Пока Д.Трамп будет формировать новую администрацию, РФ может усилить свое присутствие в Украине - О.Сыроид

По ее мнению, сейчас Украине стоит рассчитывать на реальность и на собственные силы.

"Учитывая, что я в течение последнего года дважды была в Вашингтоне и пыталась понять ту политику, которая является относительно Украины в разных лагерях - и в лагере демократов, и в лагере республиканцев, я могу сказать, что это, наверное, не так однозначно как может выдаваться с экранов украинских телевизоров ", - сказала она.

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О.Сыроид также отметила, что Украина должна уважать выбор американского народа, а после формирования новой администрации, донести выгодную для себя позицию.

"Украине также нужно думать над тем как за то время пока будет формироваться новая администрация, чтобы ничего не произошло у нас в тылу, так как РФ будет пользоваться политическим межсезоньем и пытаться усилить свое присутствие и свое влияние в Украине ... нужно думать как защитить себя с середины ", - сказала она.