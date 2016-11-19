Показник інвалідності дітей з проблемами зору до 2020 року може зменшитись - лікар
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Показник інвалідності дітей з проблемами зору в Україні дуже великий, але він може значно зменшитись до 2020 року. Про це повідомив під час науково-практичної конференції дитячих офтальмологів України “Своє дитинство треба бачити” голова правління Асоціації дитячих офтальмологів Сергій Риков, передає кореспондент УНН.
“Показник інвалідності дітей (в Україні — ред.) дуже великий ... 858 дітей із сліпотою обох очей, 2838 з сліпотою одного ока”, — зазначив С.Риков.
Також він наголосив, що до 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозує зміни та покращення показників.
“Всесвітня організація охорони здоров’я може проводити аналіз та прогнозувати, але (покращення буде в тому разі — ред.) якщо ми будемо якісно працювати”, — додав С.Риков.
Нагадаємо, голова правління Асоціації дитячих офтальмологів Сергій Риков повідомив, що в Україні сьогодні працюють дитячими лікарями-офтальмологами 535 осіб.