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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Показник інвалідності дітей з проблемами зору до 2020 року може зменшитись - лікар

Показник інвалідності дітей з проблемами зору до 2020 року може зменшитись - лікар

Київ • УНН

 • 11905 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Показник інвалідності дітей з проблемами зору в Україні дуже великий, але він може значно зменшитись до 2020 року. Про це повідомив під час науково-практичної конференції дитячих офтальмологів України “Своє дитинство треба бачити” голова правління Асоціації дитячих офтальмологів Сергій Риков, передає кореспондент УНН.

“Показник інвалідності дітей (в Україні — ред.) дуже великий ... 858 дітей із сліпотою обох очей, 2838 з сліпотою одного ока”, — зазначив С.Риков.

Також він наголосив, що до 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозує зміни та покращення показників.

“Всесвітня організація охорони здоров’я може проводити аналіз та прогнозувати, але (покращення буде в тому разі — ред.) якщо ми будемо якісно працювати”, — додав С.Риков.

Нагадаємо, голова правління Асоціації дитячих офтальмологів Сергій Риков повідомив, що в Україні сьогодні працюють дитячими лікарями-офтальмологами 535 осіб.

Українські Національні Новини

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