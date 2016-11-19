Показатель инвалидности детей с проблемами зрения к 2020 году может уменьшиться - врач
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Показатель инвалидности детей с проблемами зрения в Украине очень большой, но он может значительно уменьшиться до 2020 года. Об этом сообщил в ходе научно-практической конференции детских офтальмологов Украины "Свое детство надо видеть" председатель правления Ассоциации детских офтальмологов Сергей Рыков, передает корреспондент УНН.
"Показатель инвалидности детей (в Украине - ред.) очень большой ... 858 детей со слепотой обоих глаз, 2838 с слепотой одного глаза", - отметил С.Рыков.
Также он отметил, что к 2020 году Всемирная организация здравоохранения прогнозирует изменения и улучшения показателей.
"Всемирная организация здравоохранения может проводить анализ и прогнозировать, но (улучшение будет в том случае - ред.) если мы будем качественно работать", - добавил С.Рыков.
Напомним, председатель правления Ассоциации детских офтальмологов Сергей Рыков псообщил, что в Украине сегодня работают детскими врачами-офтальмологами 535 человек.