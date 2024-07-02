Поїздка до моря: в УЗ призначили додатковий поїзд Київ - Одеса
Київ • УНН
Щоб задовольнити зростаючий пасажирський попит, "Укрзалізниця" збільшила кількість місць та поїздів для поїздок до Одеси та між Києвом і Харковом.
В Укрзалізниці відреагували на зростання попиту пасажирів на поїздки до Одеси і додали місць в цьому напрямку, передає УНН.
Деталі
В УЗ призначили поїзд Інтерсіті №761/762 Київ — Одеса, який курсуватиме через день з 9 липня.
Поїзд відправлятиметься з Києва о 6:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:54.
На маршруті курсуватимуть вагони з місцями для сидіння 1-го та 2-го класу.
Додамо
Крім того УЗ додає місця для поїздок між Києвом та Харковом: з 3 липня щосереди о 23:53 з Києва відправлятиметься поїзд №720, який прибуватиме до Харкова о 5:14. В зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься о 23:30, та прибуватиме до Києва о 5:01.
"Квитки на всі рейси, як зазвичай, будуть доступні в застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів", - резюмували в УЗ.
"Укрзалізниця" запустить регулярні контейнерні поїзди між Україною та німецьким портом Дуйсбург02.07.24, 15:28 • 20049 переглядiв