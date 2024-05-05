Погрози вибуху в синагогах Нью-Йорка: Міський чиновник наголосив на їх недостовірності
Київ • УНН
Чотири синагоги на Мангеттені, Нью-Йорк, отримали в суботу погрози про замінування. Проте міський чиновник Марк Д. Левін підкреслив, що жодна з цих погроз не була визнана департаментом поліції Нью-Йорка достовірною.
У суботу до чотирьох синагог на Манхеттені у Нью-Йорку надійшли погрози вибуху. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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У суботу щонайменше до чотирьох синагог на Манхеттені у Нью-Йорку надійшли погрози щодо вибухів.
Проте міський чиновник Марк Д. Левін підкреслив, що жодна з цих погроз не була визнана департаментом поліції Нью-Йорка достовірною.
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