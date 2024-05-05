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Погрози вибуху в синагогах Нью-Йорка: Міський чиновник наголосив на їх недостовірності

Погрози вибуху в синагогах Нью-Йорка: Міський чиновник наголосив на їх недостовірності

Київ • УНН

 • 24800 перегляди

Чотири синагоги на Мангеттені, Нью-Йорк, отримали в суботу погрози про замінування. Проте міський чиновник Марк Д. Левін підкреслив, що жодна з цих погроз не була визнана департаментом поліції Нью-Йорка достовірною.

У суботу до чотирьох синагог на Манхеттені у Нью-Йорку надійшли погрози вибуху. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У суботу щонайменше до чотирьох синагог на Манхеттені у Нью-Йорку надійшли погрози щодо вибухів.

Проте міський чиновник Марк Д. Левін підкреслив, що жодна з цих погроз не була визнана департаментом поліції Нью-Йорка достовірною.

Це явна спроба посіяти страх у єврейській громаді. З цим не можна погодитися

- заявив Марк Д. Левін.

Туреччина заявила про затримання 32 бойовиків ІДІЛ, які готували напади на церкви та синагоги29.12.23, 14:52 • 25927 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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