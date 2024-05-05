Угрозы взрыва в синагогах Нью-Йорка: Городской чиновник отметил их недостоверность

В субботу в четыре синагоги на Манхэттене в Нью-Йорке поступили угрозы взрыва. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В субботу по меньшей мере в четыре синагоги на Манхэттене в Нью-Йорке поступили угрозы о взрывах.

Однако городской чиновник Марк Д. Левин подчеркнул, что ни одна из этих угроз не была признана департаментом полиции Нью-Йорка достоверной.

Это явная попытка посеять страх в еврейской общине. С этим нельзя согласиться - заявил Марк Д. Левин.

Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, которые готовили нападения на церкви и синагоги