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Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, которые готовили нападения на церкви и синагоги

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 12:52  •  14728 просмотра

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Турция арестовала 32 подозреваемых в ИГИЛ, которые планировали нападения на синагоги и церкви, а также на посольство Ирака.

Турецкие силы безопасности задержали 32 человека, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ), которые якобы планировали совершить нападения на синагоги и церкви, а также на посольство Ирака. Об этом сообщает Daily Sabah, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ходе совместной операции, проведенной в девяти провинциях, турецкая полиция и Национальная разведывательная организация (MIT) захватили трех высокопоставленных членов ИГИЛ, а также 29 связанных с ними подозреваемых, прежде чем они успели начать действовать.

Двое так называемых так называемых руководителей разведки местной ячейки ИГИЛ планировали нападения на церкви и синагоги по всей Турции, третий - намеревался совершить нападение на посольство Ирака в Анкаре, сообщают источники.

Во время рейдов власти изъяли бесчисленное количество цифровых материалов, принадлежавших террористической группе.

Как сообщает издание, боевики признались в своей причастности к ИГИЛ и ее деятельности в Сирии и Турции, а также дали показания о боевиках, действующих в стране.

Справочно

Аресты произошли через неделю после того, как полиция задержала 304 подозреваемых боевиков ИГИЛ во время одновременных рейдов по всей Турции, что выглядело как проверка безопасности в преддверии новогодних празднований.

Группировка "Исламское государство" совершила ряд смертоносных нападений в Турции, включая стрельбу в стамбульском ночном клубе 1 января 2017 года, когда во время празднования Нового года погибло 39 человек.

Напомним

Как ранее писал УНН, Немецкие силы безопасности провели обыски в домах сторонников ХАМАС и палестинской организации - "Самидун". В целом по всей Германии были проведены обыски на 15 объектах.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Туреччина заявила про затримання 32 бойовиків ІДІЛ, які готували напади на церкви та синагоги
Turkey announces the detention of 32 ISIS militants who were preparing attacks on churches and synagogues
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Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, которые готовили нападения на церкви и синагоги

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