Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, которые готовили нападения на церкви и синагоги
Киев • УНН
Турция арестовала 32 подозреваемых в ИГИЛ, которые планировали нападения на синагоги и церкви, а также на посольство Ирака.
Турецкие силы безопасности задержали 32 человека, подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ), которые якобы планировали совершить нападения на синагоги и церкви, а также на посольство Ирака. Об этом сообщает Daily Sabah, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что ходе совместной операции, проведенной в девяти провинциях, турецкая полиция и Национальная разведывательная организация (MIT) захватили трех высокопоставленных членов ИГИЛ, а также 29 связанных с ними подозреваемых, прежде чем они успели начать действовать.
Двое так называемых так называемых руководителей разведки местной ячейки ИГИЛ планировали нападения на церкви и синагоги по всей Турции, третий - намеревался совершить нападение на посольство Ирака в Анкаре, сообщают источники.
Во время рейдов власти изъяли бесчисленное количество цифровых материалов, принадлежавших террористической группе.
Как сообщает издание, боевики признались в своей причастности к ИГИЛ и ее деятельности в Сирии и Турции, а также дали показания о боевиках, действующих в стране.
Справочно
Аресты произошли через неделю после того, как полиция задержала 304 подозреваемых боевиков ИГИЛ во время одновременных рейдов по всей Турции, что выглядело как проверка безопасности в преддверии новогодних празднований.
Группировка "Исламское государство" совершила ряд смертоносных нападений в Турции, включая стрельбу в стамбульском ночном клубе 1 января 2017 года, когда во время празднования Нового года погибло 39 человек.
Напомним
Как ранее писал УНН, Немецкие силы безопасности провели обыски в домах сторонников ХАМАС и палестинской организации - "Самидун". В целом по всей Германии были проведены обыски на 15 объектах.
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, которые готовили нападения на церкви и синагоги
Турция арестовала 32 подозреваемых в ИГИЛ, которые планировали нападения на синагоги и церкви, а также на посольство Ирака.
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