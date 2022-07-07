Погрожують "спеціальними інтернатами": на захоплених територіях рашисти змушують дітей навчатися у вчителів з рф

Цитата

“На окупованих територіях сили агресора примушують українських громадян відправляти до освітніх закладів, які укомплектовані педагогічними кадрами, що прибули з російської федерації. У випадку, коли батьки не погоджуються віддавати дітей до таких закладів, їм погрожують примусовим направленням дітей до спеціальних інтернатів”, – зазначила Маляр.

Доповнення

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області більшість працівників місцевих шкіл відмовилися від співпраці з окупантами.

У Херсоні окупанти вимагали директорів шкіл переходити на програми рф. З 60 погодилось лише двоє.