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Погрожують "спеціальними інтернатами": на захоплених територіях рашисти змушують дітей навчатися у вчителів з рф

Погрожують "спеціальними інтернатами": на захоплених територіях рашисти змушують дітей навчатися у вчителів з рф

Київ • УНН

 • 182139 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. На тимчасово захоплених територіях України окупанти погрожують батькам відправити їхніх дітей у “спеціальні інтернати”, якщо вони не навчатимуться у школах з російськими вчителями. Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.

Цитата

“На окупованих територіях сили агресора примушують українських громадян відправляти до освітніх закладів, які укомплектовані педагогічними кадрами, що прибули з російської федерації. У випадку, коли батьки не погоджуються віддавати дітей до таких закладів, їм погрожують примусовим направленням дітей до спеціальних інтернатів”, – зазначила Маляр.

Доповнення

У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області більшість працівників місцевих шкіл відмовилися від співпраці з окупантами.

У Херсоні окупанти вимагали директорів шкіл переходити на програми рф. З 60 погодилось лише двоє.

Українські Національні Новини

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