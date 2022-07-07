Погрожують "спеціальними інтернатами": на захоплених територіях рашисти змушують дітей навчатися у вчителів з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. На тимчасово захоплених територіях України окупанти погрожують батькам відправити їхніх дітей у “спеціальні інтернати”, якщо вони не навчатимуться у школах з російськими вчителями. Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає УНН.
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“На окупованих територіях сили агресора примушують українських громадян відправляти до освітніх закладів, які укомплектовані педагогічними кадрами, що прибули з російської федерації. У випадку, коли батьки не погоджуються віддавати дітей до таких закладів, їм погрожують примусовим направленням дітей до спеціальних інтернатів”, – зазначила Маляр.
Доповнення
У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області більшість працівників місцевих шкіл відмовилися від співпраці з окупантами.
У Херсоні окупанти вимагали директорів шкіл переходити на програми рф. З 60 погодилось лише двоє.