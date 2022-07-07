Угрожают "специальными интернатами": на захваченных территориях рашисты заставляют детей учиться у учителей с рф
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. На временно захваченных территориях Украины оккупанты угрожают родителям отправить их детей в "специальные интернаты", если они не будут учиться в школах с российскими учителями. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, передает УНН.
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“На оккупированных территориях силы агрессора заставляют украинских граждан отправлять в образовательные учреждения, укомплектованные педагогическими кадрами, прибывшими из российской федерации. В случае, когда родители не соглашаются отдавать детей в такие учреждения, им угрожают принудительным направлением детей в специальные интернаты”, – отметила Маляр.
Дополнение
Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области большинство работников местных школ отказались от сотрудничества с оккупантами.
В Херсоне оккупанты требовали директоров школ переходить на программы рф. Из 60 согласились только двое.