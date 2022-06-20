У захопленому Мелітополі вчителі масово відмовляються співпрацювати с окупантами: педагогів шукають у віддалених регіонах рф

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“Окупанти зрозуміли, що наші вчителі не хочуть бути колаборантами, тому наразі росіяни почала набирати вчителів з віддалених регіонів рф, щоб ті працювати в тимчасово окупованих Запорізькій та Херсонській областях. Зараз з’явилася інформація, що з Новосибірську планують приїхати педагоги. Це досить загрозлива ситуація, тому що ми чітко розуміємо, чого будуть навчати вчителі наших дітей. Звісно, вкрай важливо, щоб уже 1 вересня діти пішли до українських шкіл”, — заявив він.

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За словами Федорова, у Мелітополі 90% із 2700 співробітників місцевого управління освіти відмовилися від співпраці з росіянами. А 10% співробітників шкіл, які погодилися на співпрацю, — це переважно технічні працівники.

Нагадаємо

Через вторгнення рф понад 70 тисяч людей виїхали з Мелітополя Запорізької області. За словами міського голови, наразі жителі Мелітополя отримали тимчасове житло в таких країнах: Польща, Німеччина, Італія та Бельгія, Іспанія, Франція, Ірландія, Данія, Норвегія та США.

Мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Facebook повідомив, що окупанти покинули майже всі блок-пости Мелітопольського району.