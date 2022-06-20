В захваченном Мелитополе учителя массово отказываются сотрудничать с оккупантами: педагогов ищут в отдаленных регионах рф
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области большинство работников местных школ отказались от сотрудничества с оккупантами. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире общенационального телемарафона, сообщает УНН.
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“Оккупанты поняли, что наши учителя не хотят быть коллаборантами, поэтому россияне начали набирать учителей из отдаленных регионов россии, чтобы те работали во временно оккупированных Запорожской и Херсонской областях. Сейчас появилась информация, что из Новосибирска планируют приехать педагоги. Это довольно угрожающая ситуация, потому что мы четко понимаем, чему будут учить учителя наших детей. Конечно, крайне важно, чтобы уже 1 сентября дети пошли в украинские школы”, — заявил он.
Детали
По словам Федорова, в Мелитополе 90% из 2700 сотрудников местного управления образования отказались от сотрудничества с россиянами. А 10% сотрудников школ, согласившихся на сотрудничество, — это преимущественно технические работники.
Напомним
Через вторжение России более 70 тысяч человек уехали из Мелитополя Запорожской области. По словам городского головы, в настоящее время жители Мелитополя получили временное жилье в таких странах: Польша, Германия, Италия и Бельгия, Испания, Франция, Ирландия, Дания, Норвегия и США.
Мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Facebook сообщил, что оккупанты покинули почти все блок-посты Мелитопольского района.