Через вторгнення рф Мелітополь покинуло понад 70 тисяч жителів – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Через вторгнення рф понад 70 тисяч людей виїхали з Мелітополя Запорізької області. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
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"Майже половина мешканців Мелітополя через напад росії на Україну та окупацію міста була вимушена покинути свої домівки та шукати прихисток у інших містах та країнах", - ідеться в повідомленні.
Деталі
За словами міського голови, наразі жителі Мелітополя отримали тимчасове житло в таких країнах: Польща, Німеччина, Італія та Бельгія, Іспанія, Франція, Ірландія, Данія, Норвегія та США.
Нагадаємо
У тимчасово захопленому окупантами Мелітополі роздавали російські паспорти. Лише 10 мешканців виявили бажання отримати цей документ.
Також нещодавно місцеві фермери дали російським окупантам оброблену черешню – це призвело до масових випадків отруєння в армії рф.