Из-за вторжения рф Мелитополь покинули более 70 тысяч жителей – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Из-за вторжения рф более 70 тысяч человек выехали из Мелитополя Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
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"Почти половина жителей Мелитополя из-за нападения россии на Украину и оккупации города были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в других городах и странах", - говорится в сообщении.
Детали
По словам городского головы, сейчас жители Мелитополя получили временное жилье в таких странах: Польша, Германия, Италия и Бельгия, Испания, Франция, Ирландия, Дания, Норвегия и США.
Напомним
Во временно захваченном оккупантами Мелитополе раздавали российские паспорта. Только 10 жителей изъявили желание получить этот документ.
Также недавно местные фермеры дали российским оккупантам обработанную черешню – это привело к массовым случаям отравления в армии рф.