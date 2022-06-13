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Стало відомо, скільки людей в захопленому Мелітополі отримали російські паспорта: відповідь мера міста

Стало відомо, скільки людей в захопленому Мелітополі отримали російські паспорта: відповідь мера міста

Київ • УНН

 • 284997 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Цими вихідними в тимчасово захопленому окупантами місті Мелітополь (Запорізька область) пройшла роздача російських паспортів. Проте лише 10 мешканців виявили бажання отримати даний документ. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону, інформує УНН.

Цитата

"В суботу вони почали роздавати російські паспорти, але слід зазначити, що це квиток для втечі. Бажаючих отримати цей "квиток для втечі" виявилося всього 10 осіб, а в місті знаходиться 150 тисяч мешканців", - сказав Федоров.

Деталі

Також очільник міста розповів, що 12 червня російська окупаційна влада вирішила створити видимість свята та "відсвяткувати день росії". Але воно не відбулося, адже ніхто з місцевих мешканців на нього не прийшов.

"Лише під дулом автомата окупанти змогли зібрати людей і зробити якусь виставу. Свято не відбулося, тому вони вирішили усе зіпсувати й самі зробили вибух", – зазначив він.

Не дивлячи на тимчасову окупацію міста, Федоров зазначив, що мешканці чинять потужний опір рашистам, більш того, вони знеструмлюють, підривають потяги, рейки та припиняють постачання боєприпасів.

"Спротив Мелітополя лише наростатиме, але працюватиме лише точково по російських окупантах та їхніх базах", – резюмував він.

Нагадаємо

Cлужба безпеки України перехопила декілька розмов мешканців тимчасово захопленої Запорізької області з так званою "тимчасовою військовою адміністрацією рф" в регіоні. Вони скаржилися, що їхніх чоловіків масово викрадають і потім вимагають викуп.

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