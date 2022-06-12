У Мелітополі повідомляють про потужний вибух із жертвами

Деталі

Так, за інформацією «Ріа-Мелітополь», в районі танку на вулиці Героїв України близько 17:45 біля приміщень «МВС» окупантів прогримів потужний вибух, який чули мелітопльці у різних районах міста.

Окупаційна влада визнала, що постраждало двоє – чоловіків та дівчина. Вони стверджують, що спрацював вибуховий пристрій, що залишився в урні. Як повідомляється, окупанти назвали пригоду «терактом» з боку України.

Повідомляється, що на даний момент оточено територію пенсійного фонду до танка та вул. Крупської «бетеерами та військовими камазами» - окупанти перевіряють машини та обшукують городян.

Інформацію про вибух прокоментував міський голова Мелітополя Іван Федоров, вказавши при цьому, що деталі йому невідомі.

Раніше

Як писали напередодні, окупанти визначили Мелітополь «столицею» тимчасово окупованої Запорізької області та готуються провести тут "референдум" про приєднання регіону до московії.

Раніше Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, що окупаційні війська росії скоро залишать Мелітополь.