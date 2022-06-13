Стало известно, сколько людей в захваченном Мелитополе получили российские паспорта: ответ мэра города

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КИЕВ. 13 июня. УНН. В эти выходные на временно захваченном оккупантами городе Мелитополь (Запорожская область) прошла раздача российских паспортов. Однако только 10 жителей изъявили желание получить данный документ. Об этом рассказал городской глава Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона, сообщает УНН.

Цитата

"В субботу они начали раздавать российские паспорта, но следует отметить, что это билет для побега. Желающих получить этот "билет для побега" оказалось всего 10 человек, а в городе находится 150 тысяч жителей", - сказал Федоров.

Детали 

Также глава города рассказал, что 12 июня российские оккупационные власти решили создать видимость праздника и "отпраздновать день россии". Но ничего не произошло, ведь никто из местных жителей на него не пришел.

"Только под дулом автомата оккупанты смогли собрать людей и сделать какой-то спектакль. Праздник не состоялся, поэтому они решили все испортить и сами произвели взрыв", – отметил он.

Несмотря на временную оккупацию города, Федоров отметил, что жители оказывают мощное сопротивление рашистам, более того, они обесточивают, взрывают поезда, рельсы и прекращают поставки боеприпасов.

"Сопротивление Мелитополя будет только нарастать, но будет работать только точечно по российским оккупантам и их базам", – резюмировал он. 

Напомним

Служба безопасности Украины перехватила несколько разговоров жителей временно захваченной Запорожской области с так называемой "временной военной администрацией рф" в регионе. Они жаловались, что их мужчины массово похищают и потом требуют выкупа.

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