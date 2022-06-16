У захопленому Мелітополі фермери "пригостили" окупантів отруйною черешнею

Цитата

"Черговий подарунок наші фермери приготували рашистам – це нещодавно оброблена черешня, яка викликала масові отруєння у рашистів. І це черговий вид партизанського опору, який є на території Мелітопольського району. Не треба в нас нічого красти. Це все вирощувалося наполегливою працею наших фермерів", – розповів Федоров.

Деталі

Очільник міста зазначив, що 99% городян, які залишилися в місті, чинять опір окупаційній владі.

"Мелітопольці повністю проігнорували святкування дня росії. Вся країна бачила - минулої неділі в черзі за паспортом було аж 15 осіб із 70 тисяч мешканців, які залишилися у тимчасово-окупованому місті", - зазначив мер Мелітополя.

Нагадаємо

Цими вихідними у тимчасово захопленому окупантами місті Мелітополь роздавали російські паспорти. Проте лише 10 мешканців виявили бажання отримати такий документ.

Призначення окупантами міста Мелітополя "тимчасовою столицею" Запорізької області є черговими нісенітницями рашистів. Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону заявив, що у найближчій час місто деокупують.