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У захопленому Мелітополі фермери "пригостили" окупантів отруйною черешнею

У захопленому Мелітополі фермери "пригостили" окупантів отруйною черешнею

Київ • УНН

 • 598310 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. У тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області місцеві фермери дали російським окупантам оброблену черешню – це призвело до масових випадків отруєння в армії рф. Про це розповів міський голова міста Іван Федоров в ефірі телемарафону, інформує УНН.

Цитата

"Черговий подарунок наші фермери приготували рашистам – це нещодавно оброблена черешня, яка викликала масові отруєння у рашистів. І це черговий вид партизанського опору, який є на території Мелітопольського району. Не треба в нас нічого красти. Це все вирощувалося наполегливою працею наших фермерів", – розповів Федоров.

Деталі

Очільник міста зазначив, що 99% городян, які залишилися в місті, чинять опір окупаційній владі.

"Мелітопольці повністю проігнорували святкування дня росії. Вся країна бачила - минулої неділі в черзі за паспортом було аж 15 осіб із 70 тисяч мешканців, які залишилися у тимчасово-окупованому місті", - зазначив мер Мелітополя.

Нагадаємо 

Цими вихідними у тимчасово захопленому окупантами місті Мелітополь роздавали російські паспорти. Проте лише 10 мешканців виявили бажання отримати такий документ.

Призначення окупантами міста Мелітополя "тимчасовою столицею" Запорізької області є черговими нісенітницями рашистів. Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону заявив, що у найближчій час місто деокупують.

Українські Національні Новини

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