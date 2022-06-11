Чергові нісенітниці: мер Мелітополя відреагував на призначення окупантами міста “тимчасовою столицею”

Цитата

“Це чергові нісенітниці, які постійно лунають з боку окупантів та частини колаборантів. Але, звичайно, що це рашистська пропаганда. А якщо подивитись на ті факти, які були за останні три місяці, то ми чітко пам’ятаємо, що наприкінці лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, то сили рашистів були значно більші, ніж наші Збройні Сили України. Але завдяки героїчним подвигам наших ЗСУ, їх сили вже зовсім не більші, ніж наші”, – заявив мер.

Деталі

Він наголосив, що той прогноз, який українські герої-захисники роблять для окупантів на літо - пекельна погода. Є факти, що за останні два тижні, на 5-7 км відкинута лінія фронту від Запоріжжя.

“То ж, і деокупація Мелітополя, та інших тимчасово-окупованих міст буде. Саме такий порядок денний ставлять наші захисники собі на найближчі часи”, – заявив мер. Він також додав, що у випадку фейкового референдуму жителі міста не підтримають.

Доповнення

Як стало відомо,окупанти визначили Мелітополь «столицею» тимчасово окупованої Запорізької області та готуються провести тут «референдум» про приєднання регіону до московії.

Раніше Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, що окупаційні війська росії скоро покинуть Мелітополь.



