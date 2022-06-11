Чергові нісенітниці: мер Мелітополя відреагував на призначення окупантами міста “тимчасовою столицею”

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 45355 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 93219 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 130461 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 181804 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 178212 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 174715 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 150642 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116311 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 109243 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 314055 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
94 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через 2 години
Популярнi новини

Напад в Амстердамі: українцю інкримінують замах на вбивство з тероризмом

1 квітня, 17:04 • 25199 перегляди

"Дні, коли США оббирали, минули": Білий дім про нові мита, які готує Трамп

1 квітня, 17:23 • 23261 перегляди

У Дії тимчасово призупинено подання декларацій: чому

1 квітня, 17:34 • 20769 перегляди

росія відмовляється прийняти пропозиції американців щодо припинення війни в Україні в нинішньому вигляді

1 квітня, 18:13 • 18189 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

23:00 • 16638 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 188940 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 314059 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 574114 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 517277 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 717364 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 52708 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 94050 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 121606 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 144525 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157994 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Чергові нісенітниці: мер Мелітополя відреагував на призначення окупантами міста “тимчасовою столицею”

Чергові нісенітниці: мер Мелітополя відреагував на призначення окупантами міста “тимчасовою столицею”

Київ • УНН

 • 342887 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. Призначення окупантами міста Мелітополя “тимчасовою столицею” Запорізької області є черговими нісенітницями рашистів. Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону заявив, що у найближчій час місто деокупують, передає УНН.

Цитата

“Це чергові нісенітниці, які постійно лунають з боку окупантів та частини колаборантів. Але, звичайно, що це рашистська пропаганда. А якщо подивитись на ті факти, які були за останні три місяці, то ми чітко пам’ятаємо, що наприкінці лютого, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, то сили рашистів були значно більші, ніж наші Збройні Сили України. Але завдяки героїчним подвигам наших ЗСУ, їх сили вже зовсім не більші, ніж наші”, – заявив мер.

Деталі

Він наголосив, що той прогноз, який українські герої-захисники роблять для окупантів на літо - пекельна погода. Є факти, що за останні два тижні, на 5-7 км відкинута лінія фронту від Запоріжжя.

“То ж, і деокупація Мелітополя, та інших тимчасово-окупованих міст буде. Саме такий порядок денний ставлять наші захисники собі на найближчі часи”, – заявив мер. Він також додав, що у випадку фейкового референдуму жителі міста не підтримають.

Доповнення

Як стало відомо,окупанти визначили Мелітополь «столицею» тимчасово окупованої Запорізької області та готуються провести тут «референдум» про приєднання регіону до московії.

Раніше Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, що окупаційні війська росії скоро покинуть Мелітополь.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаКримінал та НП
Bitcoin
$85,152.60
Золото
$3,160.99
Tesla
$268.93
Brent
$74.50
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,892.06