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Очередная чепуха: мэр Мелитополя отреагировал на назначение оккупантами города "временной столицей"

Очередная чепуха: мэр Мелитополя отреагировал на назначение оккупантами города "временной столицей"

Киев • УНН

 • 342882 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Назначение оккупантами города Мелитополя “временной столицей” Запорожской области является очередной чепухой от рашистов. Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона заявил, что в ближайшее время город деоккупируют, передает УНН.

Цитата

“Это очередная чепуха, которая постоянно раздается со стороны оккупантов и части коллаборантов. Но, конечно, это рашистская пропаганда. А если посмотреть на те факты, которые были за последние три месяца, то мы четко помним, что в конце февраля, когда началось полномасштабное вторжение, силы рашистов были значительно больше, чем наши Вооруженные Силы Украины. Но благодаря героическим подвигам наших ВСУ, их силы уже совсем не больше, чем наши”, – заявил мэр.

Детали

Он подчеркнул, что тот прогноз, который украинские герои-защитники делают для оккупантов на лето – адская погода. Есть факты, что за последние две недели на 5-7 км отброшена линия фронта от Запорожья.

“Итак, и деоккупация Мелитополя, и других временно-оккупированных городов будет. Именно такую ​​повестку дня ставят наши защитники себе в ближайшие времена”, – заявил мэр. Он также добавил, что в случае фейкового референдума жители города его не поддержат.

Дополнение

Как стало известно, оккупанты определили Мелитополь «столицей» временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести здесь "референдум" о присоединении региона к московии.

Ранее Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что оккупационные войска россии скоро покинут Мелитополь.

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